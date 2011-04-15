Российский фондовый рынок может сохранить свои позиции, несмотря на снижение цен на нефть

Российский рынок акций в пятницу может вновь сохранить свои позиции, несмотря на снижение цен на нефть, так как в последнее время он достаточно устойчив к внешнему негативу.

Накануне российский рынок показал позитивную динамику на фоне относительного устойчивого курса рубля и слабых внешних сигналов из-за выходного дня в США (День благодарения). В пятницу торги на фондовом рынке США закроются раньше обычного из-за "Черной пятницы".

По итогам торговой сессии четверга индекс Мосбиржи укрепился на 0,49% - до 2369,53 пункта, индекс РТС - на 0,97%, до 1138,38 пункта. Рубль вечером в четверг символически снижался к доллару и терял 15 копеек к евро.

Основные фондовые индексы Европы закрылись в четверг снижением на 0,8-1,3%, при этом британский FSTE 100 показал самое сильное снижение на фоне укрепления фунта. Фунта рос на фоне оптимизма по поводу перспектив Brexit. Так, практически все условия выхода Великобритании из ЕС были согласованы на политическом уровне, а окончательные решения могут быть приняты уже к воскресенью..

Азиатские биржи накануне не показали единой динамики на фоне опасений относительно перспектив развития мировой экономики. В частности, ОЭСР понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта — до 3,5%. Также были снижены прогнозы по росту ВВП Китая.

Мировые цены на нефть с утра в пятницу продолжают снижаться после публикации данных о росте запасов в США за неделю. По данным американского минэнерго, коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,9 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали рост только на 2,5 млн баррелей.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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