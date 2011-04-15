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23.11.2018

Рынок нефти пугает тишина

В четверг, после некоторой консолидации в раздумьях, цены на нефть вернулись к снижению, которое ускорилось на утренних торгах в пятницу. Brent утратила уровень 62, обновив минимум февраля на 61,78. Котировки немного отошли от минимумов, но остаются под давлением и сохраняют медвежий настрой.
То затишье, которое сейчас окутало рынок нефти, стало своего рода неожиданностью для Brent. Игроки рассчитывали на вербальные интервенции или как минимум слова поддержки в адрес инициативы Саудовской Аравии со стороны ее коллег по группе ОПЕК+. Но с того момента, как прозвучала цифра 1,4 млн баррелей в день – предполагаемый объем сокращения добычи, предложенный саудитами – никто, по сути, не поддержал королевство. Соответственно, остальные еще не определились со своим решением, как и Россия.
Эта неопределенность и тишина, которая становится все тревожнее по мере приближения саммита, давит на цены. Масла в огонь подливают страхи по поводу вмешательства Трампа, который время от времени бьет по рынку своими твитами, причем реагирует сырьевой сегмент на посылы американского лидера довольно болезненно и в целом эмоционально.
Теперь, когда после нарушения целостности уровня 62 в игру вступает отметка 60. Быкам, оставшимся на рынке, важно предотвратить ее пробой. Настрой Brent будет оставаться медвежьим, пока котировки находятся под отметкой 67.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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