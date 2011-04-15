Выходные в США не помешали российскому рынку закрыться на положительной территории

Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории. Динамика прошлого дня сохранилась, несмотря на выходной день в США. Похоже, что скорое завершение строительства газопровода «Турецкий поток» вселяет в рыночных игроков положительные эмоции. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,01%), финансового (+0,68%) и потребительского (+0,52%) секторов. Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,49% и закрылся на отметке 2369.53 пункта. Индекс РТС вырос на 0,97% и остановился на уровне

1138.38 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.

Отсутствие на рынке американских инвесторов, близящийся саммит G20, а также встреча ОПЕК+ оказывают негативное влияние на нефтяные котировки. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,36%, до 63,25 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,75%, до 54,22 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно по отношению к евро и американскому доллару. Из-за выходного дня в США активность на мировом валютном рынке форекс, а также внутреннем валютном рынке в РФ была низкой. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,14%, до 65,57 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,03%, до 74,77 рублей за один евро.

В пятницу из-за короткого рабочего дня в США активность на российском рынке будет невысокой.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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