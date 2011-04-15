Нефть на новом минимуме

Минэкономразвития представило новый прогноз до 2036 года. Курс евро снижается на фоне негативной статистики из Германии. Нефтяные котировки упали до новых минимумов.

Министерство экономического развития РФ предоставило очередной прогноз на 18 лет вперед. Все больше он походит на примерный ориентир «как бы мы хотели, что бы было». В целом ничего нового в проекте нет. В прогноз заложена инфляция на уровне 4% и стабильность на протяжении всего срока. Даже студенту экономического университета за такую работу поставили бы в лучшем случае оценку четыре.

Тем временем евро попал под удар на международном валютном рынке Форекс на фоне негативной статистики ВВП в Германии. В квартальном выражении показатель снизился на 0,2%, по сравнению с данными за второй квартал. Это первое снижение показателя с первого квартала 2015 года, которое свидетельствует о не самой лучшей ситуации в крупнейшей экономике Евросоюза.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 60 копеек, евро опустился до 74 рублей 65 копеек. Индекс ММВБ просел до 2355 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали ниже 62 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает снижаться и находится на отметке 3400 долларов.

Нефтяные цены штурмуют новые минимумы. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим попытки снижения сорта Brent к психологической отметке в $60. Это, конечно же, является негативным фактором для отечественной экономики и российского финансового рынка. Рубль при этом продолжает демонстрировать просто уникальную стабильность. Как мы и говорили, на этой неделе еще шансы на стабильность в доллар/рубле сохраняются. Далее нас, скорее всего, ожидает постепенное ослабление «деревянного». Рекомендация покупать в диапазоне от 65 до 66 рублей остается актуальной. До конца года мы ожидаем смещение торговли в диапазон от 67 до 68 рублей.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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