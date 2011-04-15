Внешний фон для российского рынка к началу недели складывается не самым благоприятным. Продолжение снижения нефтяных котировок (цены на нефть в пятницу опускались в район 58-59 долл/барр.) и некоторое обострение рисков геополитического характера не способствуют в моменте росту спроса на российские активы. Так, Украина заявила, что в воскресенье украинские военные корабли, пытавшиеся войти в Керченский пролив, были обстреляны со стороны России. Российская сторона заявляет о том, что украинские суда «пытались войти в территориальные воды РФ без предварительной заявки». Ожидается, что сегодня в 19:00 в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Пока рассматриваем данный фактор как имеющий локальное влияние на динамику российских активов.

Что касается общей ситуации на глобальных рынках, то здесь, скорее напротив, в начале недели мы видим попытки локального улучшения ситуации. Сегодня в Азии большинство индексов региона торгуются на положительной территории, фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,5%. Ключевым событием недели, вероятно станет саммит G-20 в Аргентине (30 ноября – 1 декабря), на котором может несколько проясниться перспектива разрешения торговых противоречий США-Китай. Если по факту проведения саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение, и инвесторы поверят в отсутствие ужесточения пошлин с начала следующего года, аппетит к риску на глобальных рынках может значительно улучшиться.

Индекс Мосбиржи в пятницу вновь опускался к отметке в 2330 пунктов. Среди событий текущей недели отметим публикацию корпоративной отчетности за третий квартал Газпрома и Лукойла (хотя отметим, что с учетом падения цен на нефть в последние полтора месяца актуальность цифр за третий квартал уменьшилась). На фоне продолжающегося снижения нефтяных котировок в приоритете на текущий момент могут находиться внутренние секторы (в основном банки и ритейл).







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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