Рынок акций РФ может подрасти на фоне восстановления нефтяных котировок

Российский фондовый рынок в понедельник может стартовать умеренным ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть, которые корректируются наверх после обвала пятницы.

В пятницу российский рынок упал более чем на 2,5% по основным индексам на фоне ухода цен на нефть ниже отметки $59 долларов за баррель марки Brent. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 1,12% - до 2342,97 пункта, индекс РТС - на 2,18%, до 1113,52 пункта. Курс доллара вечером в пятницу рос почти на 70 копеек, а курс евро — почти на 30 копеек.

Азиатские биржи в понедельник показывают рост индексов на 0,2-1,1% в ожидании встречи глав США и Китая на саммите G20 в конце нынешней недели. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем во время этого саммита.

Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на 0,5-0,7%, при этом торги на американских биржах закрылись раньше обычного из-за «черной пятницы». Вместе с тем, европейские биржи в пятницу закрылись ростом на 0,1-0,5% из-за сокращения курса евро к доллару.

Мировые цены на нефть в понедельник восстанавливают позиции на фоне обвального падения пятницы, подрастая в пределах 1,5% - до почти $60 за баррель марки Brent.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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