Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26.11.2018

Нефть: главная задача – остановить падение

В пятницу котировки нефти продолжили обвал, впервые с октября 2017 года утратив важный уровень 60 и отметив минимумы под отметкой 59. Так, Brent завершила в минусе седьмую неделю кряду и предпринимает робкие попытки восстановления на торгах в понедельник.
Инвесторов гложут сомнения по поводу предстоящей встречи ОПЕК и достижения договоренности о сокращении добычи. Есть опасения, что под давлением со стороны Америки, которая может шантажировать ситуацией с убийством журналиста Хашогги, Саудовская Аравия не решится на снижение производства в объемах, необходимых для предотвращения профицита.
На сырьевых площадках сейчас присутствует повышенная нервозность, связанная прежде всего с неопределенностью вокруг предстоящего саммита. В такой обстановке не исключено, что выход из длинных позиций продолжится, а число коротких позиций будет расти.
С другой стороны, после такого мощного обвала котировки выглядят привлекательными для покупок. Но для улучшения настроя игроков необходимы уверенные позитивные сигналы со стороны ключевых производителей.
На данном этапе основная задача Brent – хотя бы остановить падение. Это станет возможным, если в ближайшее время на рынке не появится свежих медвежьих новостей. Главными факторами риска сейчас являются твиттер Трампа, статистика по запасам и добыче в США и общее отношение инвесторов к риску.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100