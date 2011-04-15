Нефть: главная задача – остановить падение

В пятницу котировки нефти продолжили обвал, впервые с октября 2017 года утратив важный уровень 60 и отметив минимумы под отметкой 59. Так, Brent завершила в минусе седьмую неделю кряду и предпринимает робкие попытки восстановления на торгах в понедельник.

Инвесторов гложут сомнения по поводу предстоящей встречи ОПЕК и достижения договоренности о сокращении добычи. Есть опасения, что под давлением со стороны Америки, которая может шантажировать ситуацией с убийством журналиста Хашогги, Саудовская Аравия не решится на снижение производства в объемах, необходимых для предотвращения профицита.

На сырьевых площадках сейчас присутствует повышенная нервозность, связанная прежде всего с неопределенностью вокруг предстоящего саммита. В такой обстановке не исключено, что выход из длинных позиций продолжится, а число коротких позиций будет расти.

С другой стороны, после такого мощного обвала котировки выглядят привлекательными для покупок. Но для улучшения настроя игроков необходимы уверенные позитивные сигналы со стороны ключевых производителей.

На данном этапе основная задача Brent – хотя бы остановить падение. Это станет возможным, если в ближайшее время на рынке не появится свежих медвежьих новостей. Главными факторами риска сейчас являются твиттер Трампа, статистика по запасам и добыче в США и общее отношение инвесторов к риску.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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