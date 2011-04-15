Российский рынок отыгрывает обострение конфликта с Украиной

Эскалация геополитической напряженности между Россией и Украиной привела к открытию рынка РФ на отрицательной территории в понедельник. Локальный фактор обусловил отрыв отечественного рынка от внешнего фон, где преобладает осторожный оптимизм, а котировки нефти восстанавливаются, хотя и очень осторожно. Так, в первый час торгов индекс МосБиржи и РТС снижаются на 1,7% и 2%. Рубль падает на 0,3% и 0,5% к доллару и евро соответственно.

Обострение российско-украинских отношений уже спровоцировало критику Москвы со стороны Вашингтона, который заявил, что Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив и позволить украинским судам свободно использовать порты Украины. В связи с этой ситуацией позиция США в отношении РФ может ужесточиться, и тема с жесткими санкциями рискует вернуться на повестку дня.

Это не сулит ничего хорошего как для краткосрочного настроя инвесторов, так и для привлекательности российских активов в целом. Положение дел для отечественного рынка усугубляет ситуация в сырьевом сегменте, где Brent ушла под отметку 60 и остается под давлением, несмотря на попытки восстановиться и нащупать дно.

Тем временем на форексе доллар торгуется разнонаправлено. Евро укрепляется в надежде на то, что итальянские власти все же пересмотрят свой бюджетный план и пойдут на уступки Еврокомиссии. Иена снижается в условиях проявления интереса к риску, тестируя 10-дневные минимумы в районе 113.30. Фунт пытается отвоевать отметку 1.28, но определенно испытывает дефицит импульса из-за сохраняющейся неопределенности вокруг Брекзита. Ключевыми событиями сегодня станут выступления глав ЕЦБ и Банка Англии, которые могут внести коррективы в краткосрочную динамику евро и фунта соответственно.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX























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