Начало недели складывается по-разному для российского фондового рынка и глобальных площадок. На фоне некоторого роста рисков геополитического характера (события в керченском проливе) российский рынок вчера оказался под давлением. Наиболее выраженная негативная динамика в подобных случаях (например, при росте санкционных рисков) наблюдается, как правило, в наиболее ликвидных акциях (в первую очередь – акциях Сбербанка) и на дальнем участке кривой ОФЗ (эту картину мы наблюдали и в ходе вчерашних торгов). Отметим, что в целом реакция западных стран на последние события носит пока сдержанный характер – есть осуждение произошедшего, но стороны активно призываются к деэскалации (какой-либо сверхжесткой риторики в отношении РФ пока не наблюдается).

Что касается ситуации на глобальных рынках, то здесь аппетит к риску в начале недели несколько улучшается. Участники рынка по-прежнему находятся в ожидании саммита G-20 в конце недели. В ходе вчерашнего общения с журналистами Президент США Д.Трамп заявил, что «мог бы заключить торговую сделку с Китаем», если другая сторона «будет относиться к США справедливо». Если же торговые переговоры окажутся безрезультативными, Д.Трамп пообещал ввести пошлины в отношении оставшихся китайских товаров на сумму в 257 млрд долл. Ажиотаж вокруг предстоящей встречи все время подогревается, и, если по факту проведения саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение, и инвесторы поверят в отсутствие ужесточения пошлин с начала следующего года, аппетит к риску на глобальных рынках может значительно улучшиться. В противном случае – негатив на глобальные рынки может достаточно быстро вернуться.

Индекс Мосбиржи в понедельник потерял около 1,5% и локально опускался ниже отметки в 2300 пунктов. По мере затухания эмоций (от событий в Керчи) и на фоне локального улучшения риск-аппетита на глобальных рынках и стабилизации нефтяных котировок российский рынок может постепенно восстанавливаться. На горизонте ближайших торговых сессий ожидаем возврат индекса Мосбиржи к отметке в 2350 пунктов.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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