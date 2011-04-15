Кризис между РФ и Украиной может привести к падению рубля

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на негативной территории. Ситуацию на рынке спровоцировал новостной фон, в центре которого находился ситуация в Керченском проливе, а также распродажи ОФЗ на рынке госдолга РФ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (+0,97%) сектора. Под давлением оказались акции компаний финансового (-2,06%), нефтегазового (-0,94%) и телекоммуникационного (-0,93%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1,47% и закрылся на отметке 2308.50 пункта. Индекс РТС упал на 2,64% и остановился на уровне 1084.17 пункта на волне возобновления падения курса рубля к евро и американскому доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ частично восстановились после обвала на прошлой неделе. Похоже, что этот рост пока следует рассматривать как реакцию на чрезмерное краткосрочное падение. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России взлетели на 3,08%, до 60,86 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,98%, до 51,92 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии резко

снизился против доллара и евро на волне распродаж ОФЗ и как следствие сильного роста доходности госбумаг. Драйвером этого, похоже, является конфликт между Украиной и РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 1,31%, до 67,06 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 1,39%, до 76,07 рубля за один евро.

Эскалация кризиса между Киевом и Москвой может привести к дальнейшему падению спроса на ОФЗ и ослаблению курса российской валюты.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.