Как обострение отношений с Украиной может ослабить рубль?

В понедельник, 27 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 91 коп. (+1,37%), до 67,10 руб., курс евро – на 94 коп. (+1,29%), до 75,99 руб.

Позиции рубля сильно пошатнулись против иностранных валют на фоне обострения геополитического кризиса с Украиной. Украина ввела военное положение сроком на 60 дней и привела вооруженные силы в полную боевую готовность. Из-за ситуации в Керченском проливе рынок закладывает в цены введение новых санкций в отношении России.

Ослабление рубля было сдержано налоговым периодом и восстановлением цен на нефть. Цена на Brent выросла с $58,41 до $61,10 за баррель. Напомню, что падение нефтяных котировок спровоцировали рост добычи нефти в Саудовской Аравии, а также неопределённость в отношении предстоящего заседания ОПЕК, которое состоится 6 декабря.

Во вторник, 27 ноября, баррель Brent стоит $60,46. Без поддержки налогового периода рубль на негативном внешнеполитическом фоне останется под давлением. Если ещё и нефтяные котировки возобновят падение, то курс доллара вернется к 68,30 руб. На спот-рынке за $1 дают 67,04 руб. Поддержкой выступает уровень 66,57 руб. Если она не устоит, цена быстро вернется к 66 руб. за доллар США. Крупные игроки, торгующие фьючерсом доллар/рубль, остаются в коротких позициях. Они сократили 10 081 контрактов, что составляет 0,7% по отношению к пятнице, в результате общее количество контрактов составило 1 406 524. На них не повлияла ситуация в Керченском проливе.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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