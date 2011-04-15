Рынок акций РФ может немного скорректироваться наверх

Российский фондовый рынок может начать торговую сессию небольшим ростом в рамках коррекции к достаточно существенному падению предыдущего дня, которое наблюдалось в противовес растущим ценам на нефть.

Накануне российский рынок показал существенное снижение под давлением внешнеполитических рисков. Индекс Мосбиржи по итогам дня упал на 1,47% - до 2308,5 пункта, индекс РТС - на 2,64%, до 1084,17 пункта. В течение торговой сессии индекс Мосбиржи опускался ниже отметки 2300 пунктов впервые с конца октября, а индекс РТС - ниже 1100 пунктов, вернувшись к минимума середины ноября. Курс доллара вечером в понедельник рос почти на 1 рубль, а курс евро — на 1,1 рубля.

При этом основные американские фондовые индексы в понедельник подскочили в среднем на 2% на фоне позитива, связанного с днем онлайн-распродаж в США ("черный киберпонедельник").

Европейские биржи также показали рост основных индексов в пределах 2,8%. Участники рынка обратили внимание на новости о том, что правительство Италии обсуждает возможное изменение проекта госбюджета страны на 2019 год в части дефицита. Этот целевой показатель может сократиться до 2% ВВП с 2,4%, как предполагалось ранее.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером подскочили на 3% в рамках коррекции после обвала в пятницу, который достигал 7%. С утра во вторник рост нефтяных котировок замедлился и остается весьма символическим. Азиатские индексы прибавляют 0,5-0,8% вслед за американскими рынками.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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