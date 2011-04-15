Восстановление нефти выглядит неуверенно

Цены на нефть начали понемногу восстанавливаться после пятничного падения к более чем однолетним минимумам под отметкой 59. В понедельник Brentв моменте превышала уровень 61, но закрылась в районе 60,60. Сегодня с утра котировки пребывают под небольшим давлением, снова угрожая отметке 60.

Отскок цен от минимумов был уместным прежде всего с технической точки зрения. Перекупленность актива и провал под отметку 60 привлек покупателей, но поскольку на рынке по-прежнему присутствует целый ряд поводов для беспокойства, восстановление носит ограниченный и неуверенный характер. Участники рынка боятся открывать длинные позиции, поскольку не исключают нового обвала на рынке.

Между тем, рынок немного взбодрился на комментариях известных банков, включая Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup. Аналитики этих гигантов, оценивая ситуацию в сырьевом сегменте, высказались в пользу того, что падение цен будет временным, и в дальнейшем мы увидим их восстановление.

В ближайшей перспективе, помимо общих рыночных настроений, рынок обратит внимание на статистику из США, где заявлен отчет APIпо запасам. Но в фокусе трейдеров остается предстоящее заседание ОПЕК+ и сигналы с этого фронта. Министр энергетики Эквадора сообщил, что его страна поддержит инициативу картеля по сокращению добычи. Но судя по отсутствию реакции рынка, игрокам нужны слова поддержки от ключевых фигур нефтяного рынка, таких как Саудовская Аравия и Россия.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ













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