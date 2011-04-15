Рынок акций и рубль отыграют значительную часть вчерашних потерь

Рублевые активы вчера, на наш взгляд, слишком сильно отреагировали на украинскую провокацию в Керченском заливе. На хорошем внешнем фоне Индекс Мосбиржи потерял почти 1,5%, а рубль вырос на 1,3%. При этом мы не увидели жесткой реакции Запада с обвинениями России в происшедшем инциденте.

Таким образом, с рынки сегодня начнут отыгрывать вчерашнюю излишнюю перепроданность, рост фондовой Америки на 1,5%, а также плюсующие сегодня с утра американские фьючерсы.

На отскок можно попробовать купить сильно перепроданный вчера Сбербанк с целью 196-198 руб, а также «Газпром», который сверху вниз протестировал отметку 150 руб, но, скорее всего, пойдет в район 155 рублей.

В тоже время немного напрягает нефть. С одной стороны, вчера котировки сырья закрепились выше отметки 60 долларов за баррель и в ходе американской сессии мы не видели мощных «медвежьих» ударов, как это происходило почти ежедневно на протяжении двух недель.

С другой стороны, как только нефть пыталась преодолеть 61 доллар за баррель и закрепиться выше, сразу же начинались массированные продажи, уводившие котировки в район 60,3-60,5 доллара. Поскольку страхи продолжения обвала нефти еще очень велики, то желающих бороться с сильным давлением вниз находилось не много.

Впрочем, вчерашняя динамика нефти пока не позволяет говорить, что рынок нащупал дно и теперь начал формировать отскок. Сильные движения вниз еще очень вероятны.

Вчерашним снижением рубль снял техническую перекупленность, образовавшуюся практически безоткатным ростом российской валюты с 13 ноября. Внешний валютный фон для рубля с утра складывается нейтральным: доллар практически не меняется к основным мировым валютам. Однако уменьшение политических рисков, на чем рубль вчера и обвалился, позволит ему сегодня неплохо подрасти. Российская валюта вряд ли сможет сегодня уйди в диапазон 65-65,5 руб за доллар, который она не может пробить вниз с конца сентября, но покорить цель 66 рублю вполне под силу.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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