Рынки ждут саммит G20

Рынок акций РФ закончил торги во вторник в плюсе, в очередной раз

демонстрируя отсутствие связи с внешними рынками. Спрос поддерживался благодаря росту цен на сырую нефть и снижению доходности ОФЗ впервые за последние три дня. Дополнительным позитивом стало также общее повышение спроса на активы стран с развивающимися экономиками (ЕМ), к которым относится и российская.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (+1,60%), нефтегазового (+1,18%) и

потребительского (+0,89%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,31% и закрылся на отметке 2338.71 пункта. Индекс РТС прибавил 1,33% и остановился на уровне 1098.59 пункта на фоне частичного восстановления рубля к евровалюте и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли после обвала на прошлой неделе. Их динамика больше всего соответствует коррекционному движению, так как пока нет веских оснований для серьезного разворота цен в сторону повышения. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России увеличилась на 1,24%, до 61,31 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,05%, до 52,12 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии частично восстановился после снижения накануне, поддерживаемый спросом на ОФЗ и акции российских компаний. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии потерял 0,05%, до 67,06 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» снизилась на 0,31%, до 75,75 рубля за один евро.

Если Минфину удастся разметить пакет ОФЗ, то это может локально

поддержать курс рубля. В целом на рынок акций РФ и рубль оказывает влияние ожидание саммита G20, который состоится в конце этой недели.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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