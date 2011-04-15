Рубль притягивается к 68 за доллар

Несмотря на сильный старт торгов во вторник, к концу дня российская валюта растеряла большую часть завоеваний. Пара USDRUB выросла на 1 копейку, поднявшись до 67.11. EURRUB снизилась на 27 копеек, до 75.72. При этом, внутридневные минимумы были примерно на 50 копеек ниже.

Падение нефти ранее было слишком сильным, и рубль не смог далее игнорировать это ослабление. Более того, возвращение в поле зрения санкционных рисков вновь делает российскую валюту уязвимой перед высказываниями политиков и повышает ее волатильность.

Премия за санкционные риски вновь начала расти.

Рубль продавали на откате к росту - и это принципиальное изменение ситуации в сравнении с тем, что мы наблюдали две недели назад, когда валюта росла даже при падающей нефти. Вчера Brent демонстрировала небольшой отскок, в рамках 1%, после роста на 2% в понедельник, но рубль смог прибавить только в паре с евро. В целом, это произошло лишь за счет слабости единой валюты на глобальном рынке.

Внешний фон с утра в среду выглядит сбалансированным для рубля: накануне росли американские фондовые индексы, утром прибавляют азиатские, нефть в небольшом плюсе. Негативной новостью стало лишь сообщение о возможной отмене встречи Трампа и Путина на полях саммита G20.

Долговой рынок США замер в ожидании дальнейших сигналов по монетарной политике. Доходность 10-летних облигаций остается вблизи 3.06% вторую неделю подряд. Подобное отсутствие тренда трансформируется в метания рынков развивающихся стран также без особой тенденции.

Рубль в этих условиях вполне может продолжить потихоньку сползать вниз, за счет нарастающих санкционных рисков, а также по следам ослабевшей нефти, невзирая на небольшой отскок в последние дни.

Среди важных ближайших уровней стоит обратить внимание на отметку 68, куда пара USDRUB может «притягиваться» до конца недели, в ожидании новых сигналов рынка. Для евро подобной целью выглядит уровень 77.









Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro







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