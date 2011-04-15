Аукционы Минфина, ОПЕК и G20. Что повлияет на курс рубля?

Во вторник, 27 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» остался на уровне 67,10 руб., курс евро снизился на 27 коп. (-0,27%), до 75,72 руб.

На открытии торгов на Московской бирже пара доллар/рубль снижалась до 66,46 руб., а пара евро/рубль – до 75,24 руб. Рубль укрепился на фоне дорожающей нефти и того, что трейдеры и инвесторы успокоились относительно обострения российско-украинского конфликта. Они возлагают надежды на встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в конце месяца, хотя последние заявления американского президента ставят под сомнение саму её возможность.

Поскольку участники рынка ждут саммита G20 и заседания ОПЕК, нефтяной рынок остается слабым. На американской сессии с падением нефтяных котировок рубль растерял все заработанные очки. Он закрылся в плюсе к единой европейской валюте и без изменения к доллару США.

Кроме того, все внимательно следят за развитием торгового противостояния между США и Китаем. Дональд Трамп заявил, что без сделки с Китаем Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на китайские товары общей стоимостью $267 млрд.

В среду, 28 ноября, нефть марки Brent торгуется в плюсе. На спот-рынке доллар стоит 66,89 руб. Ожидается, что торги на Московской бирже откроются снижением по рублевым парам. При дальнейшем восстановлении цен на нефть и успешных аукционах Минфина, рубль продолжит укрепляться против иностранных валют. В среду Минфин проведет два аукциона по размещению облигаций ОФЗ на общую сумму 10 млрд руб.

Техническая картина по паре доллар/рубль указывает на снижение до 66,47 руб., а по паре евро/рубль – до 75,35 руб. Вряд ли сейчас на рынке что-то изменится, пока не пройдет заседание ОПЕК и встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя сама ее возможность теперь под угрозой.









Владислав Антонов, аналитик Альпари









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.