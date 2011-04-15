Рынок нефти остается уязвимым

Цены на черное золото продолжили неуверенное и неровное восстановление во вторник. Brent предпринимала попытки зацепиться за отметку 61, но закрылась немногим ниже этого уровня, в моменте коснувшись дневных минимумов на подходе к 59. С утра в среду котировки торгуются во флэте, продолжая метить на уровень 61.

Под занавес вчерашних торгов нефть пошла резко вниз, реагируя на очередную провокацию Трампа. Американский лидер дал понять, что одного его звонка в Эр-Рияд было достаточно, чтобы обрушить цены, хотя в тот период активно распространялись разговоры о скором достижении отметки 100 долларов за баррель. Осознавая степень влияния Трампа на рынок черного золота, трейдеры спешат продавать нефть из-за растущей неопределенности, в том числе потому, что ОПЕК продолжает терять контроль над мировым рынком.

Что касается статистики, как показали данные API, на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились почти на 3,5 млн баррелей. Это гораздо выше прогноза, но при этом намного меньше, чем в предыдущие недели. Более того, игроки предпочли сфокусироваться на позитивных моментах отчета. А именно: запасы бензина упали на 2,6 млн баррелей, отметив снижение третью неделю подряд.

Сегодняшний официальный отчет может вызвать еще более живую реакцию рынка – немалое внимание инвесторы уделят показателю добычи. Если объемы производства отразят возобновление роста после стагнации на предыдущей неделе, это определенно окажет давление на рынок, который будет и далее оставаться уязвимым, если ОПЕК не начнет всерьез подготавливать почву для решения о сокращении добычи на предстоящем саммите.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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