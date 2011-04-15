Смягчение риторики главы Федрезерва по сравнению с его октябрьской речью поддержало рисковые активы в ходе вчерашних торгов. Глава американского регулятора Дж.Пауэлл в ходе вчерашнего выступления обозначил, что «процентные ставки находятся чуть ниже нейтрального диапазона» (в октябре глава ФРС говорил о том, что ставки «возможно, слишком далеки от нейтральности»). В глазах инвесторов вероятность декабрьского повышения процентной ставки практически не изменилась (согласно фьючерсам на ставку, составляет около 80%), а вероятность еще не менее трех повышений в 2019 г. опустилась до 8% (еще в начале месяца рынок оценивал вероятность такого сценария в 20-30%), и на данный момент рынок закладывает только одно повышение ставки в следующем году.

Добавим сюда комментарии в Bloomberg о консультациях главы Минфина США С.Мнучина с дилерами рынка облигаций по вопросу того, какой сценарий ужесточения монетарного курса для них является более приемлемым (повышение ставок или более активное сокращение баланса ФРС), и получим тот факт, что финансовые власти видят опасность слишком агрессивного ужесточения курса и готовы при необходимости его корректировать. Сегодня будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в Штатах, которые могут стать еще одним подтверждением того, что масштабное инфляционное давление на текущий момент отсутствует. Американские фондовые индексы прибавили за вчерашний день 2,3-3%, на глобальных рынках преобладают оптимистичные настроения, но не забываем, что ключевым событием текущей недели, вероятно, станет саммит G-20, на котором будет обсуждаться вопрос торговых противоречий (в первую очередь, США-Китай).

Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал очень хорошие результаты – индекс Мосбиржи прибавил 1,8%, и во многом поддержку индексу оказали новости о возможном увеличении дивидендов Газпрома (до двухзначной величины). На горизонте ближайших торговых сессий по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2350-2420 пунктов, а динамику индекса на следующей неделе во многом могут определить итоги предстоящего саммита G-20.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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