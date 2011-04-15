В среду на рынке наметилось некоторое оживление. Геополитические риски временно отошли на второй план, и трейдеры сосредоточили внимание не благоприятных для рынка ожиданиях переговоров между лидерами США и КНР по вопросам торговли, смягчении опасений, связанных с денежной политикой ФРС США, а также корпоративных новостях. Среди последних – комментарий менеджмента Газпрома (GAZP, +7.7%) о возможном увеличении дивидендов до «двузначной цифры» (в рублях на акцию) уже по итогам 2018 года, а также сообщения о готовности сделки по продаже пакета акций «Детского мира», принадлежащего АФК Система (AFKS, +6.1%). Акции Новатэка (NVTK) подорожали на 3.5%, Норникеля (GMKN) – на 3.2%, Татнефти (TATN) – на 2.9%, ВТБ (VTBR) – на 2.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 21.3%, корпорации Иркут (IRKT) – на 10.1%, Якутскэнерго (YKEN) – на 7.0%.

Фондовые индексы США выросли на 2.3% - 3.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно сохранение оптимизма в секторе высоколиквидных бумаг (вчерашнее выступление Дж. Пауэлла вызвало благоприятную реакцию на рынках в целом), но возможность сильных движений по индексу РТС пока выглядит сомнительной, учитывая неопределенную динамику цен на нефть (продолжается «проработка» психологически важного уровня $60 за баррель по фьючерсам на Brent) и влияние геополитического фактора. На валютном рынке в начале торгов курс доллара может оставаться под давлением – комментарий главы ФРС дал основания ожидать паузы в повышении базовой процентной ставки в следующем году.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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