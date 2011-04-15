Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте, поддерживая общие в целом положительные настроения на мировых рынках, главной причиной которых является надежда, что Пекин и Вашингтон договорятся на саммите G20 по торговым пошлинам. Улучшение отношений между Китаем и США может стать основанием для увеличения притока капиталов на развивающиеся рынки (ЕМ), включая российский, тем более пока США не определились с введением новых санкций, которые обещали еще в начале этого месяца.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+2,45%), потребительского (+1,55%) и

нефтехимического (+1,25%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,81% и закрылся на отметке 2381.12 пункта. Индекс РТС повысился на 1,35% и остановился на уровне 1113.46 пункта на волне возобновления снижения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали их резкий рост до 3.577 млн баррелей. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,44%, до 59,53 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,53%, до 50,77 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова

оказался под давлением на волне главного фактора – неопределенности вокруг возможных очередных санкций против России, несмотря на проведенный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, что привело к локальному снижению их доходности. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии подскочила на 0,54%, до 67,42 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” выросла на 0,36%, до 74,03 рубля за один евро.

Возможно, что в ближайшее время курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне против евро и доллара на волне ожидания новых санкций против РФ.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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