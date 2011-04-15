Нефтетрейдеры не хотят рисковать перед ключевыми событиями

После двух дней робкого восстановления цены на нефть обрушились с новой силой. Brent, едва не обновив годовые минимумы, удержалась в районе 58,85 после очередной безуспешной попытки закрепиться над уровнем 61. С утра в четверг котировки торгуются с небольшим повышением и теперь ведет борьбу за отметку 59, преграждающую путь к 60.

Данные Минэнерго США вышли, скорее, в нейтральном ключе. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,5 млн баррелей против прогноза снижения в пределах 0,5 млн. Запасы бензина сократились на 0,7 млн баррелей против ожидавшегося роста на 1 млн. При этом добыча снова показала стагнацию и осталась на уровне 11,7 млн баррелей в день, тогда как потребление нефти в стране выросло почти на 700 тыс. баррелей в день – до 17,553 млн.

В ответ на релиз цены попытались расти, но натолкнулись на сопротивление на подходе к отметке 61, откуда резко обвалились, несмотря на повсеместные распродажи доллара вслед за «голубиными» комментариями главы ФРС Пауэлла.

Скорее всего, в силу повышенной нервозности и неопределенности перед ключевыми событиями – саммит «Большой двадцатки» и встреча ОПЕК в Вене – инвесторы боятся проталкивать баррель выше и стремятся сократить риски, помня о непредсказуемости Трампа и отсутствии внятных сигналов со стороны картеля и его союзников.

Уже завтра стартует саммит G20 в Аргентине, итоги которого окажут серьезное влияние на цены. Причем если эффект окажется откровенно негативным – при обострении отношений между США и Китаем вместо прогресса в переговорах – вероятность сокращении добычи ОПЕК на встрече 6 декабря повысится.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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