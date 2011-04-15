Фондовый рынок РФ может подрасти в ожидании начала саммита G20

Торги четверга на российском рынке акций могут стартовать умеренным ростом в ожидании начала работы саммита «большой двадцатки» (G20) и подъема цен на нефть.

Накануне российский рынок показывал позитивную динамику, возглавляемый акциями компаний нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 1,81% - до 2381,12 пункта, индекс РТС - на 1,35%, до 1113,46 пункта. Курс доллара вечером в среду рос на 15 копеек, курс евро — почти на 20 копеек.

Американские фондовые индексы в среду укрепились на 2,5-3% на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что экономические перспективы США остаются «основательными» и текущий уровень ставки ФРС находится на комфортном уровне.

Биржи Азии в четверг растут на 0,2-0,8% в ожидании начала работы саммита «большой двадцатки» 30 ноября, во время которого ожидается встреча президента США с лидером Китая. Европейские индексы накануне снизились на 0,2% на сообщениях о том, что США может ввести новые пошлины на импорт европейских автомобилей.

Мировые цены на нефть в четверг также растут в преддверии саммита. Инвесторы не исключают возможных заявлений от крупных политиков относительно перспектив мировой экономики, которые могут поддержать и цены на нефть.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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