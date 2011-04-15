Рынок нефти и неопределенность

В четверг цены на нефть успели обновить годовые минимумы под отметкой 58 и в конечном итоге совершить отскок, закрывшись с повышением. Сегодня на утренних торгах восстановление продолжается – Brent снова тестирует уровень 60, однако импульс по-прежнему сдержанный, и покупатели ведут себя нерешительно.

Рынок энергоносителей оправляется после очередной волны распродаж, которые настигают нефть всякий раз, когда предпринимаются попытки роста. На сей раз предлогом для отскока от минимумов послужили спекуляции на тему того, что Россия, которая до этого не могла определиться со своей позицией, все же может согласиться на участие в новой сделке ОПЕК+ и пойти на сокращение добычи.

Позиция Москвы перед саммитом в Вене – одни из факторов неопределенности, который оказывает давление на рынок. И прояснение ситуации может привнести некоторую стабильность в текущее поведение рынка. Но важно обратить внимание на то, что Россия совсем не заинтересована в ограничении своего рекордного производства и, скорее всего, будет пытаться склонить Саудовскую Аравию к более мягким условиям.

Прежде чем состоится саммит в Вене, еще одно важное для рынка нефти событие состоится на этих выходных. В рамках саммита G20 в Аргентине состоится встреча лидеров России и Саудовской Аравии, и в целом вопрос цен на нефть будет затронут на этом мероприятии. Так что в понедельник можем увидеть бурную реакцию рынка. Вероятность того, что в краткосрочной перспективе Brent сможет продолжить уверенное восстановление над уровнем 60, невелика.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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