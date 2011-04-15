Рынок акций РФ будет умеренно расти в ожидании новостей с саммита G20

Последние торги осени на российском фондовом рынке могут стартовать продолжением роста основных индексов, однако он будет достаточно умеренным в ожидании новостей с саммита "большой двадцатки" (G20) в Аргентине.

Накануне российский рынок показал существенный рост, который продолжился третий день подряд. Индекс Мосбиржи по итогам сессии увеличился на 0,73% - до 2398,56 пункта, индекс РТС - на 2,5%, до 1141,3 пункта. Курс доллара вечером в четверг падал на 70 копеек, курс евро — почти на 90 копеек.

Основные фондовые индексы США накануне снизились на 0,1-0,3% на фоне публикации протоколов ФРС и в ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20. Согласно протоколам ФРС, регулятор готов повысить ставку в декабре, однако после этого будет очень осторожно подходить к вопросу ужесточения своей политики. Биржи Европы закрыли торги четверга ростом в пределах 0,5%, а азиатские индексы в пятницу не показывают единой динамики.

Мировые цены на нефть при этом активно растут после сообщений о том, что Россия согласна сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+. 5-7 декабря в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором может быть принято решение о сокращении объемов добычи нефти для того, чтобы избежать избытка предложения на этом рынке.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



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