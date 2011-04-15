В пятницу настрой трейдеров оставался оптимистичным на фоне роста мировых цен на энергоносители и некоторого смягчения опасений, связанных с возможностью ужесточения санкций в отношении российских компаний со стороны США. В итоге акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 3.5%, Роснефти (ROSN) – на 3.1%, Новатэка (NVTK) – на 1.8%, Лукойла (LKOH) – на 1.4%. Акции Норникеля (GMKN) закрылись минусе (-3.7%) из-за исключения из их цены промежуточных дивидендов в размере 776 руб.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 14.2%, Красного Октября (KROT) – на 12.9%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.7%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено (без заметных изменений), фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы понизились, азиатские пребывают в среднем в минусе.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение движения вверх по индексу РТС за счет нефтегазового сектора – обстановка на рынке энергоносителей остается благоприятной. На мировых фондовых площадках также возможно улучшение обстановки после выхода сообщений о разрешении разногласий между США, Мексикой и Канадой по вопросу о торговом соглашении, однако благоприятный эффект, вероятно, будет наиболее заметным на североамериканском фондовом рынке, в то время как активность на развивающихся рынках может сократиться из-за каникул в Китае (китайские биржи закрыты на неделю по случаю Дня образования КНР). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается (благоприятное влияние высоких цен на нефть во многом компенсируется укреплением доллара США на мировом валютном рынке).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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