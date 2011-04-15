Рубль закончил сентябрь уверенным ростом

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу с небольшим изменением

относительно закрытия четверга, несмотря на рост цен на сырую нефть и сохраняющийся спрос на рублевые активы.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний машиностроительного (+0,87%) и нефтегазового (+0,79%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний финансового (-1,56%) и металлургического (-0,90%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с небольшим повышением на 0,03% и закрылся на отметке 2475.36 пункта. Индекс РТС вырос на 0,35% и остановился на уровне 1192.04 пунктов на волне повышения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

опасениями инвесторов, что ОПЕК и Россия не смогут восполнить ее

вероятный дефицит на фоне санкций США против Ирана и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 1,82%, до 82,86 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,68%, до 73,33 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос,

закончив месяц ростом, после падения в августе. Его по-прежнему

поддерживает спрос на рублевые активы - ОФЗ и акции российских компаний, а также уверенный рост цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,22%, до 65,47 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,41, до 76,06 рублей за один евро.

Укрепление курса рубля может остановиться только с появлением новых более пугающих обещаний США навредить российской экономике.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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