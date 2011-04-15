Фондовый рынок РФ стартует ростом на фоне цены нефти выше $83

Российский фондовый рынок, вероятно, начнет торги понедельника позитивной динамикой на фоне роста цен на нефть выше отметки $83 за баррель марки Brent.

Российский рынок акций по итогам торгов в пятницу немного подрос, отыгрывая дорожающую нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи символически укрепился на 0,03% - до 2475,36 пункта, в течение дня он в очередной раз обновил исторический максимум. Индекс РТС в пятницу вырос на 0,35%, до 1192,04 пункта.

Рубль в конце прошлой недели также укрепился против доллара и евро, обновив свои локальные максимумы. Курс доллара расчетами «завтра» вечером в пятницу снижался на 15 копеек — до 65,48 рубля, курс евро — на 36 копеек — до 76,01 рубля.

Фондовые индексы США по итогам пятницы в основном немного выросли, несмотря на публикацию неоднозначной статистики.

Так, индекс потребительских настроений в стране в сентябре вырос до 100,1 пункта, оказавшись ниже прогнозов. Потребительские доходы в США в августе выросли на $60,3 млрд, что совпало с ожиданиями участников рынка.

Хорошей новостью для мировых рынков стало сообщение о том, что ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах бюджета.

Основной индекс японский фондовой биржи Nikkei 225 растет в понедельник до максимума с 1991 года на фоне ослабления курса иены. Падение курса национальной валюты является положительным фактором для японских компаний-экспортеров.

Мировые цены на нефть в понедельник торгуются выше отметки $83 за баррель марки Brent. На нефтяные котировки положительно действуют опасения инвесторов относительно сокращения экспорта нефти из Ирана после введения новых американских санкций в ноябре. Коме того, нефть дорожает после публикации данных о снижении числа буровых установок в США.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.