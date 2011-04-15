Рост акций с утра продолжится, но покупать страшно

Торги в последнюю торговую сессию сентября, как и предполагалось, начались со снижения. Однако, несмотря на фактор пятницы, к вечеру вся просадка была выкуплена и Индекс Мосбиржи, вытащенный вверх «нефтянкой», закрылся около исторических максимумов. Таким образом «быки» наглядно продемонстрировали свою силу.

Сегодня с утра все говорит об умеренном возобновлении роста: более 0,3% прибавляют фьючерсы на американские индексы, уверенно выше отметки 83 доллара за баррель торгуется нефть.

Однако открывать новые длинные позиции страшно: рынок перегрет и может воспользоваться малейшим предлогом для коррекции. Пожалуй, наиболее безопасными являются лонги по «Газпрому», который мы ждем как минимум на отметке 165 руб. Спекулятивно можно попробовать купить на отскок «Мосбиржу», которая слишком сильно упала на информации о невыплате промежуточных дивидендов. Хотя бумаги биржи могут снизиться еще рубля на два.

Нефть уверенно, но без особых драйверов идет на отметку 85 долларов и не дает отечественному рынку акций упасть. Ближе к этой отметке стоит рисковать и открывать шорты по нефти, в расчете на то, что какое-то время сырье будет торговаться в диапазоне 80-85 долларов за баррель.

Удивительно, но при такой дорогой нефти на рынке не заметно притока новых средств, видимо, нерезиденты все еще напуганы возможными санкциями и ждут разрешения этого вопроса.

Пара доллар-рубль будет вновь пытаться пробить диапазон сильной поддержки 65-65,5 руб за доллар. Судя по тому, что отскок вверх так и не смог реализоваться, продавцов российской валюты на рынке не много и они не агрессивны. Однако даже в случае успешного укрепления рубля стоит помнить, что следующая поддержка по паре доллар-рубль недалеко: это верхняя граница апрельско-августовского бокового канала, располагающаяся на отметке 64 руб за доллар.

Чуть выше сопротивления 117 000 пунктов торгуется декабрьский фьючерс на Индекс РТС. Здесь очень хочется открыть короткие позиции, но делать это мы пока не советуем: рост акций и рубля может легко унести котировки инструмента ближе к 120 000 пунктам. Как и на рынке акций, для деривативов контртрендовым стратегиям сейчас не время, лучше присоединяться к движению с короткими стопами.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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