Октябрь поддержит рубль

В пятницу, 28 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 8 коп. (-0,13%), до 65,53 руб., курс евро – на 27 коп. (-0,36%), до 76,10 руб. В сентябре рубль подорожал к доллару на 2,99%, к евро – на 2,27%.

В последний день сентября рубль подорожал по всему рынку. Его укрепление проходило на фоне повышения нефтяных котировок и ослабления единой валюты на рынке Форекс. На американской сессии курс доллара опускался до 65,38 руб., курс евро – до 75,95 руб.

Спекулянты на нефтяном рынке продолжают поддерживать «бычий» тренд ожиданиями сокращения экспорта нефти из Ирана на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с санкциями против страны. Цена на Brent поднималась до отметки $83,38 за баррель.

Единая европейская валюта оказалась под давлением в связи с опасениями относительно бюджетной политики в Италии. Инвесторы опасаются, что дефицит бюджета составит 2,4% от ВВП вместо планируемых 1,6%.

В понедельник, 1 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Она своим ростом поддержит рубль на открытии Московской биржи. Тема с санкциями против Ирана уже изжила себя, поэтому нефтяной рынок скоро останется без новых «бычьих» драйверов.

Курсы доллара и евро находятся на промежуточных уровнях поддержки. Если какой-то отскок и будет, то не большой. Учитывая продолжающийся с сентября тренд на укрепление, к ноябрю рубль может обновить новые максимумы против валют.

Сегодня по рублевым парам можно ожидать консолидацию в диапазоне 70 копеек. Я думаю, что пока курс доллара не коснется 65 руб., коррекция не начнется. Евро проторгуется в диапазоне 75,75-76,45 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари











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