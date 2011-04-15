Рынок нефти подпитывается страхами

В минувшую пятницу котировки нефти марки Brent подорожали почти на 2%, превысив отметку 83 впервые за четыре года. В понедельник цены удерживаются над этим уровнем, сохраняя бычий уклон. Ближайшей целью теперь является область 83,50, которая преграждает путь к отметке 84.

Покупателями движут в первую очередь ожидания сокращения поставок из Ирана, которые, по многим оценкам, составят около 1 млн баррелей в сутки после вступления в силу американских санкций. Участники рынка опасаются, что имеющихся у производителей резервных мощностей не хватит, чтобы компенсировать падение объемов предложения со стороны Тегерана. Тем более что всегда есть такие факторы риска, как перебои в поставках.

Страхи по поводу возникновения дефицита на мировом рынке усиливаются по мере приближения даты вступления в силу второго пакета ограничений, касающихся энергетического сектора ближневосточной страны.

Локальным катализатором для Brent в пятницу выступили данные Baker Hughes, которые отразили падение числа буровых на три единицы на прошлой неделе.

В этих условиях рынок нефти преимущественно игнорирует динамику доллара, который перешел к активному укреплению во второй половине недели и продолжает расти в начале новой торговой пятидневки.

При этом Brent демонстрирует все более явные сигналы перекупленности, и не исключено, что на дальнейших попытках роста наступит локальная фиксация прибыли на привлекательных уровнях, которая будет вполне уместной после агрессивного подъема.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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