Стоимость акций Роснефти приближается к психологической отметке 500 рублей

Торговая динамика была разнонаправленной. Октябрь начался с роста, индекс Мосбиржи обновил максимум, но к закрытию вышел на отрицательную территорию. Лидерами роста оказались акции Мультисистемы (+3,57%). Аутсайдерами стали бумаги X5 Retail (-3,00%), несмотря на новость о прямом выходе на валютный рынок. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,00-66.

Стоимость акций Роснефти (+0,21%) приближается к психологической отметке 500 рублей. У компании много хороших новостей: расширение бизнеса в Индии и Германии, урегулирование спора в свою пользу по проекту с Exxon Mobil. Но главными драйверами является рост цены на нефть, а также низкая вероятность ужесточения санкций. На мой взгляд, достижение капитализации в $80 не является поводом для распродаж. Роснефть сейчас торгуется на уровне других российских компаний сектора, но дешевле западных по отдельным мультипликаторам. Консенсус-прогноз предполагает рост прибыли в 2018 г. не менее, чем на 35%, это ожидание еще в полной мере не отыграно.

Рост цены на нефть не помог рублю. Баррель Brent торгуется выше $83 на фоне опасений о том, что Китай может присоединиться к американским санкций в отношении Ирана. Дефицит поставок может достичь при этом 1,5 млн барр. Саудовская Аравия спекулирует на новостях. Однако рост до $100 за барр., на мой взгляд, маловероятен. Ожидаю, что до конца месяца цена удержится в коридоре $75-85 за барр. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 64-68. Рублю сейчас поможет возобновление аукционов Минфина в значительно большей степени, чем нефть. Слабая реакция российской валюты на динамику нефти объясняется тем, что инвесторы и экспортеры предпочитают размещать средства в валюте на фоне растущих процентных ставок в долларах.

Ожидаю боковую динамику. Внешний фон не дает ориентиров. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2460-2480 п. Ориентир по паре USD/RUB: 65,00-66,00.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"







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