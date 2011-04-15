Фондовый рынок России вырастет на открытии торгов во вторник на фоне улучшения настроений инвесторов на мировых площадках после того, как США достигли торговой договоренности с Канадой и Мексикой.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов понедельника снизился на 0,13% - до 2472,22 пункта, индекс РТС - на 0,06%, до 1191,28 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи установил очередной исторический максимум, достигнув отметки 2493,8 пункта. Курс доллара в течение дня рос чуть более чем на 10 копеек — до 65,7 рубля, курс евро — примерно настолько же, до 76,2 рубля.

Основные фондовые рынки Азии во вторник снизились на 0,1-1,6% из-за выхода слабой статистики по экономике Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в сентябре составил 50,8 пункта, тогда как рынок ожидал значения в 51,2 пункта.

Американские биржевые индикаторы накануне выросли на 0,1-0,7% на фоне нового торгового договора между США, Канадой и Мексикой. Он заменит прежнее соглашение НАФТА и будет называться USMCA.

Основные биржи Европы укрепились в понедельник на 0,2-0,7%.

Вместе с тем, британский индекс FTSE 100 выглядел хуже других европейских индексов. Так, накануне распространилась информация о том, что власти США до конца года могут оштрафовать британскую банковскую группу Standard Chartered на $1,5 млрд за нарушения режима санкций в отношении Ирана.

Цены на нефть во вторник растут на 3%, поднимаясь к максимумам с ноября 2014 года, в ожидании сокращения экспорта "черного золота" из Ирана из-за американских санкций.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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