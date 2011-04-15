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02.10.2018

Фондовый рынок России вырастет на открытии торгов во вторник

Фондовый рынок России вырастет на открытии торгов во вторник на фоне улучшения настроений инвесторов на мировых площадках после того, как США достигли торговой договоренности с Канадой и Мексикой.
Индекс Мосбиржи по итогам торгов понедельника снизился на 0,13% - до 2472,22 пункта, индекс РТС - на 0,06%, до 1191,28 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи установил очередной исторический максимум, достигнув отметки 2493,8 пункта. Курс доллара в течение дня рос чуть более чем на 10 копеек — до 65,7 рубля, курс евро — примерно настолько же, до 76,2 рубля.
Основные фондовые рынки Азии во вторник снизились на 0,1-1,6% из-за выхода слабой статистики по экономике Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в сентябре составил 50,8 пункта, тогда как рынок ожидал значения в 51,2 пункта.
Американские биржевые индикаторы накануне выросли на 0,1-0,7% на фоне нового торгового договора между США, Канадой и Мексикой. Он заменит прежнее соглашение НАФТА и будет называться USMCA.
Основные биржи Европы укрепились в понедельник на 0,2-0,7%.
Вместе с тем, британский индекс FTSE 100 выглядел хуже других европейских индексов. Так, накануне распространилась информация о том, что власти США до конца года могут оштрафовать британскую банковскую группу Standard Chartered на $1,5 млрд за нарушения режима санкций в отношении Ирана.
Цены на нефть во вторник растут на 3%, поднимаясь к максимумам с ноября 2014 года, в ожидании сокращения экспорта "черного золота" из Ирана из-за американских санкций.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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