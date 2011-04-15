Высокие цены на энергоносители поддерживают спрос на российские акции

В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. В плюсе закрылись АФК Система (AFKS, +3.4%), Сургутнефтегаз (SNGS, +1.4%), МТС (MTSS. +0.8%), Новатэк (NVTK, +0.6%). Тем временем акции ВТБ (VTBR) подешевели на 1.1%, Северстали (CHMF) и Норникеля (GMKN) – на 0.7%. В то время как высокие цены на нефть по-прежнему оказывают поддержку спросу в нефтегазовом секторе, спекулятивно настроенные трейдеры, по всей вероятности, предпочли сократить позиции по отдельным бумагам после выхода индекса РТС к психологически важному уровню 1200 пунктов.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 11.1%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 4.3%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 4.1%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы в среднем повысились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Высокие цены на энергоносители остаются фактором поддержки спроса на российские высоколиквидные бумаги. Так, фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи $85 за баррель на фоне опасений, связанных с уменьшением поставок из Ирана – по данным Bloomberg, экспорт иранской нефти в сентябре сократился на 1.72 млн. баррелей в сутки. Между тем потенциальным источником риска для мировых финансовых рынков может оказаться экономика Италии – некоторые из участников рынка обращают внимание на рост доходности по итальянским суверенным облигациям (например, доходность семилетних бумаг превысила 3% годовых, для сравнения, средняя доходность за 2017 год и за первое полугодие 2018 года составляла 1.8%), отражающим рост неопределенности из-за противоречивого проекта бюджета. Как следствие, «пробой» уровня 1200 пунктов по индексу РТС может оказаться под вопросом из-за общего снижения склонности инвесторов к принятию риска. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль под влиянием благоприятной динамики мировых цен на нефть.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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