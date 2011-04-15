Спрос на ОФЗ и рост цен на нефть поддерживают рубль

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «красной» зоне, несмотря на очередной взлет цен на сырую нефть. Давление на котировки оказывает ожидание эскалации торгового кризиса между КНР и США, что может негативно сказаться на привлекательности активов стран с развивающейся экономикой.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний машиностроительного (+0,87%) и нефтехимического (+0,87%)

секторов. Под давлением оказались бумаги компаний энергетического

(-1,08%) и металлургического (-0,67%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов снизился на 0,13% и закрылся на отметке 2472.22 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,06% и остановился на уровне 1191.28 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, продолжая раллировать на фоне ожидания вступления в силу санкций США в отношении продажи нефти Ираном на мировой рынок. Считается, что Россия и ОПЕК не смогут компенсировать эти потери, что и толкает цены на нефть вверх. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 1,17%, до 84,14 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,54%, до 74,36 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос,

поддерживаемый спросом на рублевые активы, в первую очередь, ОФЗ, а также ростом цен на сырую нефть, которая, как уже многие ожидают, может достигнуть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшее время. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,32%, до 65,33 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,64, до 75,59 рублей за один евро.

Нефтяное ралли будет поддерживать спрос на рубль и ОФЗ РФ.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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