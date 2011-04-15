Рубль начал октябрь с мажорной ноты. Когда ждать смены тренда?

В понедельник, 1 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 53 коп. (-0,82%), до 65,00 руб., курс евро – на 90 коп. (-0,36%), до 75,20 руб.

Новый месяц и неделя для рубля начались с мажорной ноты. На американской сессии национальная валюта усилила свои позиции к доллару США и евро на фоне резкого роста цен на черное золото. Нефть сорта Brent торгуется выше $85 за баррель.

Склоняюсь к тому, что покупатели в нефти взяли курс к $90 за бочку. Технически им сейчас ничего не мешает двигаться к этой отметке. Я даже допускаю, что цель находится на уровне $95 за баррель, а отметка в $90 выступит промежуточной остановкой.

Поддержку российской валюте также оказали ослабление евро и рост индекса RGBI. Интерес к ОФЗ повышается. Инвесторы покупают облигации на фоне укрепления рубля и сильного падения цен на них ранее, когда долговой рынок находился под давлением в ожидания принятия антироссийских санкций.

Учитывая, что по циклам фаза ослабления рубля ожидается в ноябре, то потенциал его укрепления еще не исчерпан, Пара доллар/рубль достигла важного уровня поддержки. По евро есть ещё ход вниз до 74,70 руб.

Покупатели в рубле следят за нефтяным рынком. Цели по ценам на черное золото я назвал. Как только нефтяной рынок начнёт показывать слабость, можно покупать иностранную валюту. Во вторник рублевые пары могут провести день около уровней 65,10 руб. за доллар США и 75,90 руб. за евро.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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