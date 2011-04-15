Рубль снимает перепроданность за счет нефти

В понедельник российская валюта продолжила укрепление против бивалютной корзины. Примечательно, что при этом доллар активно рос на форексе, но это не помешало рублю развивать восходящий импульс. Так, котировки пары доллар/рубль вплотную подошли к рубежу в 65 руб., а евро/рубль достигла области 75,40 руб., потеряв 0,53% и 0,90% соответственно.

«Деревянный» прилично восстановился от минимумов 2,5-летней давности, достигнутых 10 сентября. Наша валюта продолжает снимать перепроданность, но теперь уже за счет дополнительного фактора поддержки – котировок нефти. Накануне сорт Brent впервые с начала ноября 2014 года превысил отметку 85 долларов за баррель и остается на высоких позициях. Также укреплению рубля способствует отсутствие негативных новостей в развивающемся сегменте, а локально поддержал валюту оптимистичный прогноз Министерства экономического развития, которое ожидает возвращения курса доллара к 64-65 к концу года.

Фактором риска для нашей валюты на данном этапе является потенциальный откат нефтяных цен. Доллар дошел до важного уровня 65 руб., пробить который будет не так просто, если Brent не покорит новые высоты или не появится другой свежий драйвер. Если же в ближайшей перспективе черное золото подтвердит пробой отметки 85, возможен уход пары под 65 руб. Но теперь покупатели будут вести себя осторожнее, особенно в паре с долларом, который продолжает подъем на международной арене.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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