Нефть напрашивается на интервенции

На рынке черного золота продолжается покорение новых высот. Так, в начале нового месяца и недели котировки Brent впервые с ноября превысили уровень 85 и отметились на максимумах в районе 85,42. Во вторник на утренних торгах цена балансирует в районе психологического уровня 85, пытаясь подтвердить очередной бычий прорыв.

Цены рванули на север с новыми силами после выходных на оживлении ожиданий введения санкций против Ирана. С наступлением октября пошел обратный отсчет – до вступления в силу второго пакета ограничений остался месяц, и трейдеры предвкушают сокращение предложения на 1 млн баррелей в сутки или более.

Также в пользу удорожания энергоносителей играет тот факт, что буровая активность в США сокращается вторую неделю кряду, предвещая падение или стагнацию добычи на сланцевых месторождениях.

В условиях, когда трейдеры готовятся к дефициту мировых поставок, растущий доллар – не помеха. Пока этот драйвер будет сохранять свое влияние, долларовый фактор остается на заднем плане.

С другой стороны, такие высокие уровни цен могут вызвать очередную волну гнева американского лидера. Трамп может снова посетовать на ОПЕК и назвать его «манипулятором», хотя прежде всего текущее ралли цен вызвано как раз агрессивной политикой Штатов. В случае интервенций игроки воспользуются возможностью, чтобы прибыльно зафиксировать прибыль по длинным позициям.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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