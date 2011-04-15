На валютном рынкевероятно укрепление евро по отношению к рублю

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг наметилась коррекция вниз – после выхода к психологически важному уровню 1200 пунктов по индексу РТС спекулятивно настроенные трейдеры сократили активность. В итоге Лукойл (LKOH) и Татнефть (TATN) потеряли по 2.3%, Новатэк (NVTK) – 1%, Сургутнефтегаз (SNGS) – 0.9%. Некоторое давление на активность инвесторов в целом оказали (смягчившиеся впоследствии) опасения, связанные с обсуждаемым расширением дефицита бюджета Италии, которое может негативно повлиять на оценки финансовой устойчивости еврозоны в целом.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Кузбасской топливной компании (KBTK) подорожали на 13.3%, Россетей (RSTI) – на 12.0%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 7.3%. Тем временем В минусе закрылись Костромская сбытовая компания (KTSB, -7.4%), Камчатскэнерго (KCHE, -6.0%), корпорация Иркут (IRKT, -3.0%).

Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдаются коррекция вниз.

Мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать интерес инвесторов к российским бумагам, но сегодня в течение дня сильные движения маловероятны – трейдеры, по всей вероятности, будут ожидать данных минэнергетики США по запасам нефти (17:30 мск), а также новостей с проходящего в Москве энергетического форума, в котором участвуют, в том числе, представители стран ОПЕК. Тем временем опасений в отношении долговой нагрузки Италии немного смягчились после выхода сообщений о готовности итальянского правительства пойти навстречу пожеланиям ЕС и пересмотреть план по дефициту бюджета на 2020-2021 гг. (но не на 2019 год). На валютном рынке в начале торгов вероятно укрепление евро по отношению к рублю на фоне смягчения опасений в отношении Италии, по паре доллар-рубль наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация вблизи отметки 65.5.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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