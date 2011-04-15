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03.10.2018

Неудачное размещение ОФЗ окажет давление на курс рубля

Рынок акций РФ закончил торги во вторник падением, несмотря на рост цен на сырую нефть и спрос на ОФЗ. Вероятно, что давление на рынок оказывает нависшая над ЕМ вторая волна распродаж из-за торгового конфликта между США и Китаем.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний энергетического (+1,80%) и машиностроительного (+0,85%)
секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтегазового (-1,11%) и финансового (-1,02%) секторов.
Индекс ММВБ к концу торгов понизился на 0,91% и закрылся на отметке 2449.70 пункта. Индекс РТС закрылся снижением на 0,81% и остановился на уровне 1181.61 пункта на волне коррекции рубля к доллару США и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно с небольшими изменениями. В фокусе рынка по-прежнему ситуация вокруг санкций против Ирана, а также ожидание публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую
неделю. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,05%, до 85,05 долларов за баррель. Западно-техасская WTI понизилась на 0,03%, до 75,28 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился после почти двухнедельного ралли. Инвесторы, похоже, решили зафиксировать прибыль перед публикацией, с одной стороны, данных по занятости в США, а с другой, в ожидании обещанного Минфином размещения ОФЗ после месячного перерыва. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,50%, до 65,30 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,45, до 75,53 рублей за один евро.
Торможение роста цен на нефть, а также, возможно, неудачное размещение ОФЗ могут оказать давление на рубль и прервать его ралли.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

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