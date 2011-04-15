Пока нефть продолжает рост, «медведи» рубль не ослабят

Во вторник, 2 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 50 коп. (+0,77%), до 65,53 руб., курс евро – на 42 коп. (+0,56%), до 75,62 руб.

Торги по рублевым парам открылись ростом. В течение трех часов рубль отыграл у доллара 0,9%. Ослабление рубля вызвала нисходящая коррекция на нефтяном рынке. Откат по нефти был ожидаемым после двухдневного ралли с максимальных отметок с 2014 года. Покупатели в нефти взяли паузу при достижении уровня $85,43.

Также в котировках нашли отражение враждебные заявления постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон и Генсека НАТО Йенса Столтенберга. Они обвинили Россию в развертывании ракет нового типа и нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Хатчисон заявила, если Россия не прекратит разрабатывать системы, Вашингтон попытается их уничтожить.

Потери против единой валюты были меньше, поскольку евро находился под давлением из-за ситуации в Италии, где правительство одобрило дефицит бюджета в размере 2,4% на 2019 год.

На сессии в Азии нефть торгуется в плюсе. Покупателей не напугал вечерний отчет Американского института нефти в котором отражено увеличение запасов сырой нефти на 907 тыс. баррелей, поскольку сократились запасы нефтепродуктов. Запасы бензина уменьшились на 1,7 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 1,2 млн баррелей.

Цена на нефть скорректировалась несильно, поэтому стоит ожидать обновления максимума на отметке $85,43 за баррель. Скорее всего, это произойдет на американской сессии после публикации отчета Минэнерго США.

На европейской сессии рубль получит поддержку от Минфина. Ведомство решило возобновить размещение ОФЗ. Сегодня пройдёт два аукциона по размещению облигаций на сумму 20 млрд руб.

Технически рублёвые пары достигли значимых уровней поддержки, от которых стоит ожидать восходящих коррекций. Я считаю, что пока рост нефтяных котировок не остановится, мы не увидим ослабления рубля к иностранным валютам.

В ближайшие два дня продавцы попытаются пройти уровень 65 руб. за доллар США, чтобы достигнуть отметки 63,10 руб. Если покупатели защитят уровень 65 руб. за доллар США, тогда можно подумать о покупках. Для пары евро/рубль цель остается на уровне 74,65 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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