Рубль переключается в режим коррекции

Во вторник рубль перешел к коррекции, которая, правда, носила сдержанный и поступательный характер. Это может говорить о том, что игроки просто частично фиксируют прибыль после достижения психологических уровней 65 руб. и 75 руб. по доллару и евро соответственно. Обе валюты восстановились в пределах 0,5%, и доллар снова чувствовал себя увереннее единой валюты, которая упала к отметке 1.15 на форексе.

На самом деле прекращение роста курса рубля было ожидаемым и практически неминуемым. Евро/рубль дошла не только до психологической поддержки – в районе уровня 75 руб. также проходит 100-дневная скользящая средняя, которая остановила напор покупателей российской валюты после энергичного и практически непрерывного восстановления, которое длилось с 10 сентября. Определенную роль в коррекции рубля сыграл небольшой откат нефти от новых 4-летних максимумов выше отметки 85 по сорту Brent. Также имело место некоторое ухудшение интереса к риску, отнявшее часть энергии у нашей валюты.

В ближайшей перспективе рубль, скорее всего, будет консолидироваться с нисходящим уклоном в паре с долларом, который перешел в оборону на форексе после нескольких дней уверенного роста. Пара евро/рубль, которая просела сильнее, может перейти к более уверенному восполнению потерь и вернуться за пределы уровня 76 руб. без особых усилий.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



































В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.