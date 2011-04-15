Нефть должна подтвердить очередной бычий прорыв

Накануне Brent подешевела после шести дней беспрерывного роста. Впрочем, откат был весьма скромным и сдержанным, что говорит о нежелании игроков фиксировать прибыль более агрессивно. Это в свою очередь свидетельствует о том, что игроки верят в дальнейший рост котировок, который, к слову, возобновился на утренних торгах в среду.

Так, в моменте Brent вчера коснулась области 85,40, откуда скатилась в район 84,60. Ближайшее важное сопротивление дл цен на данный момент представлено в лице отметки 85 – баррелю необходимо вернуться выше этого уровня и подтвердить его прорыв до конца дня, чтобы не повлечь более глубокий откат ближе к завершению недели.

Вышедшие накануне вечером данные API не помогли рынку черного золота. Отчет отразил рост запасов сырой нефти почти на 1 млн баррелей, тогда как запасы в Кушинге неожиданно подскочили на 2,02 млн баррелей. Сгладило негативную картину падение запасов бензина и дистиллятов на 1,7 и 1,2 млн баррелей соответственно.

Если сегодняшние официальные цифры от Минэнерго окажутся хуже оценки API, релиз может послужить предлогом для краткосрочного отката котировок. Если же последуют вербальные интервенции, цены пойдут на более агрессивную коррекцию. В противном случае рубеж 85, вероятно, будет пройден. В более широком контексте следующей целью быки по нефти видят уровень 90.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ























































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