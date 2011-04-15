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04.10.2018

Индекс Мосбиржи достиг 2500 пунктов

Рынок вернулся к росту. До максимума с весны 2016 года подорожали акции Газпрома (+4,23%). Аутсайдерами стали бумаги Сбербанка (-0,60%), они единственные не поддержали рост. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,00- 66, рубль слабел несмотря на то, что нефть обновила максимум с 2014 года на фоне новости об остановке экспорта американской нефти в Китай.
Газпромнефть (+2,89%) может увеличить дивиденды. Ожидается, что дивиденд по итогам года составит около 22 руб. на акцию, что соответствует доходности 6% без учета налогов. Львиная доля, более 100 млрд руб., достанется Газпрому, владеющему 95% акций компании. Прибыль за год превысит 310 млрд руб., а свободный денежный поток – 90 млрд. Новость позитивна для Газпрома, который, возможно, не будет сокращать дивиденд из-за роста налогов и инвестпрограммы. Акции Газпрома, капитализация которого сейчас ниже Лукойла, на мой взгляд, недооценены, ближайшая цель по ним 185 руб., может быть достигнута в октябре.
Минфин запустил аукционы ОФЗ. Эксперимент оказался наполовину успешным. Доходность выше 8% заинтересовала инвесторов, выпуск бумаг с погашением в 2024 году был на 75% раскуплен. Полагаю, что Минфин продолжит размещать бумаги до конца года с доходностью 8-8,5% годовых. Если нефть не упадет ниже $80 за барр. к концу недели, то в скором времени можно ожидать возвращению интереса инвесторов к рублю. Успех аукционов – один из драйверов для того, чтобы пара USD/RUB вернулась в диапазон 60-65.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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