Фондовый рынок РФ в четверг немного скорректируется после бурного роста

Фондовый рынок России в четверг может немного скорректироваться вниз после роста к историческим максимум накануне - на фоне снижения цены на нефть и падения японского фондового индекса.

Российский рынок акций накануне обновил свой исторический максимум по индексу Мосбиржи. Он рос в основном за счет акций нефтегазового сектора на фоне заявлений президента России Владимира Путина относительно перспектив отрасли.

По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 1,80%, до 2493,91 пункта, а в течение дня он обновил исторический максимум 2501,78 пункта. Индекс РТС вырос на 1,22%, до 1196,03 пункта.

Азиатские индексы в четверг торгуются разнонаправленно. Японсий индекс Nikkei снижается на 0,3% в рамках коррекции к предыдущему росту на фоне ослабления курса йены.

Фондовые индексы США в среду выросли на 0,2-,3%, а индекс Dow Jones обновил рекорд после выхода сильной статистики. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 230 тысяч по сравнению с показателем августа, тогда как участники рынка ожидали роста лишь на 187 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6%, тогда как эксперты прогнозировали его снижение до 58,1%.

Основные фондовые индексы Европы в среду закрыли торговую сессию в плюсе на 0,4-0,5% на фоне хороших новостей из Италии. Накануне стало известно о том, что правительство страны планирует постепенно снижать дефицит бюджета до 2% ВВП к 2021 году.

При этом стоимость нефти марки Brent в среду превысила отметку $86 за баррель впервые c начала ноября 2014 года. Нефтяные котировки в последние дни росли в цене из-за опасений участников рынка по поводу сокращения экспорта нефти из Ирана. С утра в четверг они немного корректируются вниз, теряя порядка 0,1%.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





















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