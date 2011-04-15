Российский рынок может оказаться под давлением

В среду в самом начале торгов активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг была невысокой, но в течение дня было отмечено некоторое оживление. Комментарии по итогам энергетического форума в РФ позволяют предположить, что совокупное увеличение объемов добычи сырой нефти Россией и Саудовской Аравией с июня по сентябрь текущего года составило примерно 1 млн. баррелей в сутки – это выглядит недостаточным, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана, и, как следствие, подъем по нефтяным фьючерсам продолжился, оказывая поддержку котировкам российских голубых фишек. Газпром (GAZP) и Роснефть (ROSN) выросли на 4.2%, Новатэк (NVTK) – на 3.2%. В лидерах роста оказались и бумаги ММК (MAGN, +4.5%), что может быть связано с предстоящей выплатой промежуточных дивидендов (1.589 руб. на акцию) – реестр акционеров компании, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 09.10.18 (последний день торгов «с дивидендами» в режиме Т+2 – 05.10.18).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОАК (UNAC) подорожали на 6.6%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 5.0%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 3.3%.

Фондовые индексы США закрылись в некотором плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы в среднем повысились, по большинству азиатских наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов на рынке акций возможна коррекция вниз. В то время как мировые цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать восходящий тренд по индексу РТС, последний может оказаться под вопросом из-за сравнительно резкого повышения доходностей на рынке госдолга США. Сильные данные по занятости (отчет ADP), опубликованные вчера, заставили трейдеров заложить в котировки казначейских облигаций ожидания более агрессивного, чем предполагалось ранее, ужесточения денежной политики ФРС – в итоге доходность по десятилетним казначейским бумагам превысила 3.2% годовых впервые с 2011 года. Рост доходностей по гособлигациям США, в свою очередь, снижает сравнительную привлекательность инвестиций в акции (включая развивающиеся рынки) – как следствие, под давлением может оказаться и российский рынок. В валютной секции в начале торгов вероятно укрепление доллара США в соответствие с динамикой индекса доллара (DXY), который «тестирует» отметку 96 пунктов.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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