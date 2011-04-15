Рубль планомерно сдает позиции

Российская валюта немного ослабла к доллару и евро на торгах в среду, продолжив плавно развивать откат после недавней серии роста. Снижение происходит весьма скромно и сдержанно, что в основном обусловлено высокими ценами на нефть, которые накануне обновили максимумы теперь уже конца октября 2014 года. Так, пара доллар/рубль дошла до области 65,70 руб., прибавив 0,35%, а евро/рубль закрылась на 75,60 руб., в символическом плюсе.

С технической точки зрения коррекция рубля выглядит вполне уместной после череды покупок, которые продлились три недели. Определенное давление на валюту также оказало неудачное возвращение Минфина на рынок после месячного перерыва – аукцион Минфина по размещению ОФЗ, можно сказать, провалился из-за отсутствия спроса на долговые бумаги. Это послужило своеобразным напоминанием о том, что инвесторы по-прежнему не проявляют особого интереса к российским активам из-за угрозы жестких санкций со стороны США.

С другой стороны, в пользу рубля продолжает играть дорогая нефть. Brent вчера достигла новых вершин на отметке 86,71 и с утра держится в районе уровня 86, сохраняя бычий уклон. Тем временем доллар готовится к завтрашним данным по рынку труда США, и смелые ожидания могут подогреть спрос на «американца» повсеместно. Это чревато дальнейшим укреплением пары доллар/рубль с целью на 66 руб., а если нефть начнет дешеветь, коррекция рубля ускорится.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс







































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