Рублевое ралли закончилось

Рынок акций РФ закончил торги в среду уверенным ростом на волне

возобновления повышения цен на сырую нефть, общей положительной динамики фондовых рынков в США и остановки ралли рубля по отношению к доллару США и евро.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+2,55%) и нефтехимического (+2,34%) секторов. Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,80% и закрылся на отметке 2493.91 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1,22% и остановился на уровне 1196.03 пункта на волне продолжения коррекции рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на волне опасений

сохранения дефицита предложения нефти на мировом рынке, а также данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали снижение запасов. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 1,45%, до 86,03 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,28%, до 76,19 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил снижение на волне фиксации прибыли, роста доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов "завтра" к завершению торговой сессии выросла на 0,50%, до 65,83 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов "завтра" прибавила 0,24%, до 75,80 рублей за один евро.

Вероятно, коррекция рубля продолжится, если спрос на ОФЗ снова не

повысится.







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.