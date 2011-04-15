Дорогая нефть сдержит рубль от ослабления после неудачных аукционов Минфина

В среду, 2 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 36 коп. (+0,55%), до 65,86 руб., курс евро – на 1 коп. (+0,01%), до 75,63 руб.

Торги по рублю открылись в небольшом плюсе, поскольку доллар США торговался в минусе на форекс.

Рубль растерял прибыль в течение пяти часов. Участники рынка разочаровались провалом второго из двух аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. А на первом аукционное удалось продать облигаций на сумму 7,380 млрд руб. против запланированного объема 10 млрд руб. Ведомство отметило, что спрос на бумаги российского госдолга был низким.

На американской сессии доллар подорожал на фоне положительной статистки в США. Данные за сентябрь по количеству занятых вне сельского хозяйства от ADP и индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM и сфере услуг превысили ожидания рынка. К концу рабочего дня американская валюта повысилась до 65,86 руб. Евро подорожал на 1 копейку, поскольку его активно продавали на рынке Форекс.

Рубль подешевел к доллару при растущих ценах на нефть. Во вторник в ходе американских торгов цена на баррель Brent повышалась до $86,71. Считаю, что на фоне дорогой нефти пара доллар/рубль ещё вернется к уровню 65,25 руб., может быть, она даже сходит ниже 65 руб. По паре евро/рубль цель сохраняю на уровне 74,80 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари









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