Быки по нефти настроены решительно

В среду нефть марки Brent обновила 4-летние максимумы, пробив уровень 86 и коснувшись область 86,70. К закрытию торговых суток баррель частично откатился, но продолжает цепляться за уровень 86, демонстрируя стремление к дальнейшему росту.

Отчет Минэнерго оказался скорее негативным, отразив рост запасов сырой нефти на 8 млн баррелей, что в четыре раза превысило прогноз и стало самым масштабным еженедельным приростом с марта прошлого года. Запасы в Кушинге выросли 1,7 млн баррелей. Добыча осталась без изменений, на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

Впрочем, рынок практически проигнорировал релиз, продолжив восхождение, тем самым дав понять, что ему сейчас интересно другое, и теперь до вступления в силу американских санкций в отношении Ирана, до которых остался ровно месяц, сбить котировки с пути может лишь что-то более значимое.

Не отреагировал сырьевой сегмент и на сообщения в СМИ о том, что еще до недавней встречи в Алжире Россия и Саудовская Аравия в рамках двустороннего соглашения договорились увеличить добычу, чтобы охладить рынок.

В краткосрочной перспективе Brent нужно подтвердить пробой уровня 86, что мы можем увидеть после нескольких попыток, как и в случае с предыдущим психологическим барьером. Однако в целом ясно одно – быки определенно настроены решительно и готовы продолжать движение к отметке 90, несмотря на «отвлекающие» сигналы.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ















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